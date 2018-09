Auf der Linzer „Wiesn“ geht es rund

LINZ — Was dem Münchner die Wiesn, das ist dem Linzer der Urfahranermarkt. Ab Samstag ist es wieder soweit — Die Traditionsveranstaltung am Donauufer nimmt ihren Betrieb auf. Eine Woche lang, bis zum Sonntag, den 7. Oktober, wird sie mit zahlreichen Attraktionen große und kleine Gäste in ihren Bann ziehen. Die Veranstalter rechnen auch heuer wieder mit bis zu einer halben Million Besucher.

Neben dem Vergnügungspark, der auch heuer wieder mit rasanten Neuerungen wie „Top Spin“ und „Air Maxx“ aufwarten kann, sind es auch die bewährten gastronomischen Verlockungen, von denen die Besucher nicht genug kriegen können.

Bratwürstel und Lebkuchenherzen

Bratwürstel, Hendl und Schaumrollen gehören ebenso zum kulinarischen Fixpunkt wie die Lebkuchenherzen, mit denen Mann der Angebeteten eine süße Botschaft zukommen lassen kann.

Fahrgeschäfte eine Stunde zum Nulltarif

Und last, but not least erfreuen sich auch die Hallen und Verkaufsstandeln mit ihren Angeboten ungebrochener Beliebtheit. Hier kann man mit etwas Verhandlungsgeschick immer wieder günstige Schnäppchen erstehen.

Apropos günstig: Am Eröffnungstag (Samstag) fahren die Fahrgeschäfte von 10 bis 11 Uhr sogar zum Nulltarif!