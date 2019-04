Auf der Schaufel ‘Es war einaml 2030…’

Ein kleiner Schritt für die Menschheit, ein großer für China: Xi Huewai betritt als erster Mensch den Mond auf seiner erdabgewandten Rückseite. Ob die von chinesischen Bürgern kollektiv zu zeigende Begeisterung ehrlich oder vorgegaukelt ist, erkennt das Sozialkreditsystem mittels Handy-Eyescan.

Gemeinsam mit China plant Ungarns auf Lebenszeit bestellter Premier Orban die Entwicklung der Bürgerdisziplinierungssoftware „Magyarwatch“. Weil anständige Bürger nichts zu verbergen hätten, schlägt SPÖ-Chef HP Doskozil ein solches System auch für Österreich vor und warnt seine Partei: „Nur ein klarer Kurs in Sicherheitsfragen kann uns bei der Nationalratswahl noch über die Fünf-Prozent-Hürde bringen!“ Bundeskanzlerin Elisabeth Köstinger weist den Vorschlag zurück und befürwortet eine Diskussion über den Ausschluss der ungarischen Einheitspartei Fidesz aus der EVP.

In Washington empfängt US-Präsidentin Ivanka Trump ihre französische Amtskollegin Marine Le Pen und Kremlchef Putin zu Beratungen über Maßnahmen zur Zerstörung der EU. Sie kommen zum Schluss, dass es solcher nicht mehr bedarf.

EU-Ratspräsident Sebastian Kurz nimmt einen letzen Anlauf, geht über den Ärmelkanal, fällt in Westminster auf die Knie und fleht: „Please, please, finally tell us what you want!“ Anschließend weist das Unterhaus mit nur knapper Mehrheit den Brexit-Vertrag zum 87. Mal zurück und bittet die EU um eine Verlängerung der Austrittsfrist.

Das chinesische Start-up „Honei-mun“ übernimmt die Reste der europäischen Autoindustrie für den Preis eines symbolischen Yuan und des Knowhows zum Bau der Rakete, mit der die Brexiteers hinter den Mond geschossen werden können.