Auf der Sonnenseite Salzburgs

Herrliche Natur-Kulisse, charmante Gastfreundschaft und kulinarische Genüsse auf höchstem Niveau schaffen einzigartige Genussmomente — im ****Hotel Metzgerwirt in St. Veit im Pongau trifft Tradition auf Moderne.

Schon die Anfahrt in den malerischen Kurort St. Veit im Pongau ist vielversprechend. Meter um Meter schlängelt sich die Straße den Berg hinauf auf die Salzburger Sonnenterrasse. Oben angekommen — an einem der schönsten Marktplätze Österreichs — heißt es erstmal Durchatmen und Geniessen.

In bester Lage direkt im Ortszentrum und umgeben von einer traumhaften Bergkulisse wartet das ****Hotel Metzgerwirt auf seine erholungssuchenden Gäste. Der Genuss wird im traditionsreichen 4-Sterne-Betrieb mit angeschlossenem Wirtshaus groß geschrieben! „Nicht umsonst lautet unser Motto ,Bleiben & Geniessen’“, erklärt Hotelchef Gerhard Harlander das Ziel des gesamten Metzgerwirt-Teams. „Wir wollen unseren Gästen mit einem perfekten Rundum-Service ermöglichen, in ihrem Urlaub die Natur in allen Facetten zu erleben, mit allen Sinnen zu spüren, einen Gang runter zu schalten.“

Natur, Kulinarik, Wellness

Naturliebhaber und Aktivurlauber kommen in St. Veit im Pongau voll auf ihre Kosten. Die einzigartige Lage dieses kleinen Paradieses auf dem Hochplateau der Salzburger Sonnenterrasse garantiert nachweislich besonders viele Sonnenstunden und eine wohltuende Wirkung der Luft. Die Freizeitmöglichkeiten sind quer durch alle Jahreszeiten schier unbegrenzt. Ob eine Wanderung auf den Hausberg Hochglocker oder auf einem der über 350 km anderen gepflegten Wanderwege, Ruhe und Entschleunigung findet man mit jedem Schritt. Zusätzlich wartet der Kurort St. Veit mit einer Vielzahl an Ruheoasen und einem eigenen Naturschwimmbad auf.

Wer gerne die Umgebung erkunden möchte, dem sei der Nachbarort Goldegg mit seinen Badeseen und dem erstklassigen Golfplatz ans Herz gelegt. Auf alle Golfliebhaber warten zudem noch sechs weitere Golfplätze in unmittelbarer Umgebung. Auch Radfahrer, E-Biker und Mountainbiker finden am Tauernradweg und auf den Moutainbike-Trails ein wahres Eldorado an Möglichkeiten. Der Metzgerwirt steht für die Kombination aus Tradition und Moderne.

Traditionelle Werte und die langjährige Geschichte des Hauses spiegeln sich nicht nur im modernen und dennoch gemütlichen Ambiente des Hauses wieder, sondern sorgen vor allem im direkt angeschlossenen Wirtshaus für einen individuellen und persönlichen Charme.

Hier schätzen Einheimische und Gäste die ehrliche und gelebte Gastfreundschaft gleichermaßen. Regionale Pongauer Schmankerl, gutbürgerliche Hausmannskost und Spezialitäten aus dem Salzburger Land — gerne auch auf der gemütlichen Terrasse am idyllischen Marktplatz serviert — zeichnen die kreative Küche von Küchenchef Paul und seinem Team aus.

Durchatmen, abschalten und Kraft tanken — auch im hauseigenen Beauty- und Wellnessbereich stehen alle Zeichen auf Entschleunigung. Saunen, Infrarotkabine und Liegewiese bieten die idealen Voraussetzungen, um im Urlaub zur Ruhe zu kommen und die innere Mitte wieder zu finden.

****Hotel Metzgerwirt: Markt 5, 5621 Sankt Veit im Pongau,

Tel. 06415 741 40, www.hotel-metzgerwirt.com