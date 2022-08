Eine 31-Jährige hat offenbar in der Nacht auf Mittwoch im Bezirk Schärding auf ihren Ehemann eingestochen und schwer verletzt.

Dem Angriff dürfte ein heftiger Beziehungsstreit vorausgegangen sein. Die 13-jährige Tochter hörte die Auseinandersetzung und holte die Rettung, als sie ihren verletzten Vater sah.

Beim Eintreffen der Polizei leistete die Ehefrau Erste Hilfe. Sie gestand und wurde festgenommen. Der Mann wurde in der Nacht in Passau notoperiert, so die Polizei.