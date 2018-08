Auf Iberischer Halbinsel drohen bis zu 48 Grad

MADRID/LISSABON/WASHINGON — Der Iberischen Halbinsel steht laut Wetterdienst Ubimet eine extreme Hitzewelle bevor. Heiße Luft aus der Sahara lasse für Spanien und Portugal am Wochenende örtlich bis zu 48 Grad erwarten. Bereits am Freitag sollen demnach die Temperaturen in der Südhälfte Portugals und im Südwesten Spaniens auf 41 bis 45 Grad steigen. Auch in den übrigen Landesteilen dürften annähernd 40 Grad erreicht werden. Etwas kühler bleibt es nur an den Küsten.

Der Höhepunkt stehe am Samstag bevor. „In den portugiesischen Distrikten Beja, Evora und Portalegre wird es extrem heiß“, so Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. Rekordwerte erwartet er in den spanischen Provinzen Andalusien und Extremadura.

Unterdessen geht aus dem Jahresbericht 2017 der US-Klimabehörde hervor, an dem 500 Forscher aus 65 Ländern mitgearbeitet haben, dass die vergangenen vier Jahre die wärmsten seit Beginn meteorologischer Aufzeichnungen im 19. Jahrhundert waren. Der Bericht verdeutlicht die sich teilweise verstärkenden Klimatrends eines sich aufwärmenden Planeten: Die Konzentrationen an Treibhausgasen stiegen 2017 auf Rekordwerte.