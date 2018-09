Auf Raststation ausgesetzt

Auf der Autobahn ausgesetzt zu werden gehört wohl zu den skrupellosesten Taten, die man Tieren antun kann. Aber genauso erging es dem nur wenige Wochen alten Kater Tornado, der auf der Raststation Golling an der Tauernautobahn ausgesetzt wurde. Neben einem Müllcontainer irrte er herum und wurde gerade noch rechtzeitig gefunden und auf den Tierschutzhof Pfotenhilfe in Lochen (Bezirk Braunau) gebracht, bevor er mit hoher Wahrscheinlichkeit überfahren worden wäre. Laut Pfotenhilfe wurden in den heurigen Sommerferien so viele Tiere ausgesetzt, wie schon viele Jahre nicht mehr.