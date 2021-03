Auf sie ist Verlass

Kommentar zur Exekutive in Krisenzeiten.

Gerade in Krisenzeiten merkt man, wie wichtig eine schlagkräftige Exekutive ist. Denn trotz Pandemie und Ausgangsbeschränkungen machen die Verbrecher nicht Pause, sondern verlegen vielfach ihr kriminelles Treiben ins Internet.

Hier ist es besonders schwierig, der Täter habhaft zu werden, spezielles Know-how ist gefragt. Dazu kommen zusätzliche Aufgaben, welche die Bekämpfung des Coronavirus mit sich bringt.

Last but not least, gibt es eine steigende Zahl an Zeitgenossen, die sich an keine Schutzmaßnahmen halten wollen und ihren Unmut an den Polizisten auslassen.

130 als Spaziergänge bezeichnete Demonstrationen in nicht einmal drei Monaten ist eine unfassbare Zahl, die viele Ressourcen bindet. Trotzdem sind die Beamten stets zur Stelle, wenn man sie braucht. Deswegen ist Österreich eines der sichersten Länder der Welt.