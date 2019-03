Auf Spektakel folgte Ernüchterung

Ein entspannter Eishockey-Abend zum Genießen und ohne Nervenflattern? Solche Spiele können die Black-Wings-Fans heuer fast schon an einer Hand abzählen. Auch beim 3:4 gegen Znaim begann trotz Drei-Tore-Führung und bärenstarkem ersten Drittel wieder das große Zittern — ohne Happy End.

Die eigentlich schon geschlagenen Tschechen kämpften sich mit einem Tor nach Videobeweis (28.) und einem unmittelbar bei Ablauf des Powerplays (42.) ins Spiel zurück, was die Instabilität des Linzer Spiels gnadenlos aufdeckte und Nervosität auslöste. Die logische Folge: Die Niederlage in der Overtime, wodurch der Vorsprung auf den Dritten Dornbirn auf fünf Punkte schmolz. Mit einem Sieg am Sonntag (17.30) gegen die Vorarlberger können die Wings trotzdem den Play-off-Einzug fixieren.

Hoffnung machte in jedem Fall die Vorstellung im ersten Abschnitt. „Das beste Drittel seit langem, nicht nur in dieser Saison. Wir waren so dominant, mit allen vier Linien“, strahlte ein begeisterter Manager Christian Perthaler in der ersten Pause. Das Schussverhältnis von 15:4 bestätigte das, die Tore von Davies (9.), Rutkowski (10.) und DaSilva (20.) ebenfalls. Doch ein Eishockeyspiel dauert nun mal 60 Minuten — oder noch mehr.

Bitter: Verteidiger Jonathan D’Aversa fiel im ersten Drittel auf den Arm, musste mit einer Oberkörperverletzung ins Spital. cg