Auf Umwegen erfolgreich gestartet

Nach einer Woche in der Polytechnischen Schule fiel die Entscheidung: Gabriel Reisenberger entschloss sich, das Schuljahr nicht anzuhängen, sondern gleich eine Lehre zu beginnen. „Ursprünglich wollte ich EDV-Techniker lernen, aber Mitte September waren die meisten Lehrstellen schon weg oder zu weit entfernt – etwa in Ried oder Linz“, berichtet der junge Vorchdorfer. Das AMS Gmunden organisierte eine überbetriebliche Lehrausbildung im Berufsförderungsinstitut Gmunden (BFI).

Zur überbetrieblichen Lehrausbildung gehören auch Praktika in Unternehmen. Eine dieser Firmen war die CD 1 HandelsgmbH mit einer Filiale in Gmunden, die auf Computer, TV und Multimedia spezialisiert ist. Nach der Praktikumszeit wurde er im Juli 2018 in ein reguläres Lehrverhältnis übernommen. Filialleiter Mario Leitner ist vom Geschick des 18-Jährigen begeistert: „Er hat sich im Praktikum sehr bewährt und ist daher übernommen worden. Er entspricht allen Anforderungen und ist ein guter Schüler.“

Reisenberger absolviert aktuell das dritte Ausbildungsjahr zum EDV-Kaufmann und fühlt sich am richtigen Platz: „Herr Leitner hat mir gleich die Techniksachen überlassen. Das taugt mir."