Auf und ab: Beim Thema Brexit dominiert nun wieder Zuversicht

Etwas mehr Zuversicht herrschte am Donnerstag wieder in Sachen Brexit: Nach einem Treffen mit der britischen Premierministerin Theresa May sagte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz in seiner Eigenschaft als EU-Ratsvorsitzender etwa, dass er hinsichtlich einer Lösung in der Gibraltar-Frage bis zum EU-Sondertreffen am kommenden Sonntag „sehr optimistisch“ sei. Es sei wichtig festzuhalten, „dass wir am Ende des Tages als Europäische Union geschlossen agieren müssen, und ich hoffe sehr, dass das auch gelingt, bin da aber sehr optimistisch“, betonte Kurz.

Kurz: „Müssen als EU geschlossen agieren“

Er habe ein gutes Gespräch mit seiner britischen Amtskollegin „ausschließlich zu einem Thema“ geführt, nämlich Brexit. „Ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, ein Austrittsabkommen zustande zu bringen, und dass es darüber hinaus auch gelungen ist, eine erste politische Erklärung für die mögliche zukünftige Beziehung zwischen Großbritannien und der Europäischen Union zustande zu bringen.“

Damit nahm Kurz auf eine politische Erklärung Bezug, auf die sich zuvor Verhandler der EU und Großbritanniens geeinigt hatten: Demnach strebe man nach dem Brexit eine „tiefe“ und „ehrgeizige“ Partnerschaft an sowie ein „Freihandelsgebiet“ ohne Zölle, Abgaben und mengenmäßige Beschränkungen. EU-Ratspräsident Donald Tusk erklärte via Twitter, er habe den Erklärungsentwurf an die Regierungen der 27 in der EU verbleibenden Länder verschickt. Sie sei auch bereits „grundsätzlich auf politischer Ebene vereinbart“, betonte Tusk.

Gibraltar-Frage bleibt ein ungelöster Knackpunkt

Ohne Lösung der Gibraltar-Frage werde Madrid der Erklärung jedoch nicht zustimmen, verlautete gestern aus spanischen Diplomatenkreisen. Wie berichtet stößt sich Spanien daran, dass Gibraltar im Austrittsvertrag als britisches Territorium festgeschrieben wird.