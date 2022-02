Aufatmen in zahlreichen Branchen nach Ankündigung von Lockerungen

Noch sind es knapp zwei Wochen bevor die großen Öffnungsschritte tatsächlich kommen, doch die Ankündigungen am Mittwoch sorgten quer durch alle Branchen für ein Aufatmen und teils Jubelstimmung.

Nachtgastro wieder offen

Nicht zuletzt darf die Nachtgastronomie nach beinahe zwei Jahren ohne wirklichen Betrieb wieder öffnen. „Die Öffnungen bedeuten gerade hier einen besonderen Lichtblick“, betonte etwa Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner. „Es ist ganz wichtig, dass wir gleich wie die Tagesgastronomie behandelt werden, dass die Gäste ohne Maske kommen können“, freute sich Nachtgastro-Sprecher Stefan Ratzenberger über die neuen Regelungen, die auch keine Sperrstunde mehr vorsehen.

Oberösterreichs Wirtesprecher Thomas Mayr-Stockinger erklärte im Gespräch mit dem VOLKSBLATT, ihm sei bei der Bekanntgabe der Maßnahmen „ein Stein vom Herzen“ gefallen. Endlich gäbe es Planungssicherheit, betonte er. Mit großen Anlaufschwierigkeiten nach den doch langen Einschränkungen rechnet er nicht, am ehesten noch bei der Mitarbeitersuche. Doch die Gäste würden wieder kommen ist der Wirtesprecher überzeugt.

Messe „von 0 auf 100“

Auch bei der Messe Ried jubilierte man am Mittwoch. „Wir planen von 0 auf 100“, hieß es am Mittwoch. Bereits Ende März findet die Sportmesse Ried statt. „Die von mir in der vergangenen Woche massiv eingeforderte Aufhebung des Konsumationsverbotes bei Publikums- und Fachmessen wird endlich umgesetzt – das bringt für die Messe-Branche die notwendige Planungssicherheit. Denn ohne Konsumation ist eine wirtschaftliche Organisation von Messeveranstaltungen de facto nicht möglich“, betont LR Achleitner auch hier die wichtigen Schritte.

Tourismus wiedererstarkt

Euphorisch gab sich Walter Veit, Präsident der Hoteliervereinigung. Er hofft für den österreichischen Tourismus gar auf „das größte Comeback seit Lazarus“. Vorerst sei man wirtschaftlich aber „noch nicht über den Berg, da haben wir noch ein paar Herausforderungen abzuarbeiten“, gab er zu bedenken.

„Die Erleichterung unserer Einreisebestimmung von 2G auf 3G ist vor allem für die Stadthotellerie wie auch für die heimische Reise- und Veranstalterbranche von enormer Bedeutung. Damit wird unser Tourismusstandort nicht nur für europäische Nahmärkte und Großbritannien attraktiver, sondern auch für Fernmärkte wie die USA, Russland und China“, verwies Tourismusministerin Elisabeth Köstinger auf weitere Erleichterungen.

„Lebensnotwendig“

Auch der Handel zeigte sich über das Ende der G-Regeln ab 5. März sehr erfreut. Es sei ein „lebensnotwendiger“ Schritt, damit würden weitere Milliardenschäden abgewendet und viele Jobs gesichert“, so Branchenvertreter Rainer Will.

Auch die Bauern sehen deutliche Verbesserungen kommen. „Das ist ein bedeutender Schritt in Richtung mehr Normalität und stabilere Märkte. Etwa in der Schweinehaltung sind durch den Ausfall im Tourismus und in der Gastronomie bedeutende Absatzwege weggebrochen – für viele Betriebe existenzbedrohend“, erklärte Bauernbund-Präsident Georg Strasser.