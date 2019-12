Aufgezeichnete Stimmung

Kritik an „Silvestershow“ am 31. Dezember

Verwunderung und Ärger beim Publikum! Die „Silvestershow“ mit Jörg Pilawa und seiner singenden Assistentin Francine Jordi wird heuer zum ersten Mal nicht live präsentiert, sondern aus der „Konserve“.

Die Sendung, die nicht mehr vom ORF produziert wird, sondern unter bayerischer Leitung steht, wurde am 15. November in der Baden-Arena in Offenburg aufgezeichnet. Am Dienstag, 31. Dezember, wird diese Show zum Jahreswechsel ab 20.15 Uhr in der ARD, auf SRF 1 und ORF 2 Musik und vorgefertigte Silvesterstimmung verbreiten.

Bedauernde Kommentare über dieses als Abstieg empfundene Ende einer einst beliebten Fernsehsendung kursieren im Netz. Um den Übergang ins Jahr 2020 musikalisch zu feiern, wurden die Spider Murphy Gang, die Hermes House Band, die Höhner, Lou Bega und andere eingeladen.

Mit der Voraufzeichnung der Sendung können zwar diverse als peinlich empfundene Interviews, die in den vergangenen Jahren Anlass zu Kritik gegeben haben, vermieden werden, die Stimmung einer Live-Sendung kann allerdings nicht erreicht werden.