Aufklärerallianz startet Befragungen

In Linzer Aktenaffäre kommen am Montag Mitarbeiter in den Ausschuss

Es ist ein Kompromiss, der die Befragung der städtischen Mitarbeiter nun doch noch ermöglicht. Wie berichtet wollte die Linzer Aufklärer-allianz aus ÖVP, Grüne und Neos, städtische Mitarbeiter befragen, um Licht ins Dunkel der Aktenaffäre zu bringen. Die zuständige SPÖ-Vizebürgermeisterin Karin Hörzing wollte allerdings vorab die Fragen schriftlich und keine Zusatzfragen erlauben.

Nun hat man sich darauf verständigt, dass man zwar schriftliche Fragen vorab formuliert, Zusatzfragen sind im Kontrollausschuss aber erlaubt. Das Ziel für ÖVP-Klubchef Martin Hajart, Grünen-Klubobfrau Ursula Roschger und Felix Eypeltauer (Neos) ist es, die „Puzzle-Teile zusammenzufügen, die vielen Fragen zu klären und dadurch unseren Beitrag zu leisten, dass so etwas nie wieder vorkommt“. Auch wenn die SPÖ unter oftmaliger Unterstützung der FPÖ alle Register zog, um Aufklärung zu behindern, lasse man sich nicht aufhalten. In zahlreichen zentralen Aspekten tappe man aber vollkommen im Dunkeln und es gibt keinen Informationsfluss seitens der SPÖ-Rathausriege.

Spannende Wochen

Im März soll auch Hörzing in den Ausschuss kommen und sie soll die Gemeinderäte „auf den neuesten Stand bringen“. Neben der Arbeit im Kontrollausschuss dürfte aber auch in die anderen Fronten dieser Affäre in den kommenden Wochen wieder Bewegung kommen. So soll spätestens Ende Februar Herbert Prucher seine Analyse der betroffenen Abteilung vorlegen. Prucher hat nach dem Skandal die Salzburger Finanzabteilung wieder in geordnete Bahnen geführt. Die schwarz-grün-pinke Allianz hofft, dass sie auch die Analyse sehen und Prucher im Ausschuss dazu befragen kann.

Und man rechnet auch damit, dass der Bundesrechnungshof seinen Bericht zur Causa in ein paar Wochen vorlegen wird. Auf diesen Bericht wartet man auch bei der Staatsanwaltschaft, erst dann werde man entscheiden, wie man weiter verfahre. Ob man die Verfahren gegen die sechs Beschuldigten, darunter auch Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) einstelle, Anklage erhebe oder weiter ermittle.