Aufklärerallianz will Auskunft

Sechs Wochen hat es gedauert, ehe am Dienstag ein Wunsch der Linzer „Aufklärerallianz“ aus ÖVP, Grünen und Neos in Sachen Aktenaffäre erfüllt wird. Es gibt ein Gespräch mit der in der Causa zuständigen Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SPÖ) — und zwar über die aktuelle Entwicklung einerseits, aber auch darüber, wie man mit dem Thema Verschwiegenheit im Sonderkontrollausschuss (SOKO) umgeht.

Zur Erinnerung: Im Oktober wurde eine SOKO-Sitzung abgeblasen, weil Hörzing darauf beharrt hatte, dass Auskunftspersonen nur dann in den Ausschuss kommen, wenn vorab die konkreten Fragestellungen übermittelt werden. „Damit wird eine ordentliche Aufklärungsarbeit unmöglich gemacht. Wir lassen uns sicher keinen Maulkorb in der Aufklärungsarbeit verpassen“, so damals die Klubobleute Martin Hajart (ÖVP), Ursula Roschger (Grüne) und SOKO-Vorsitzender Felix Eypeltauer (Neos).

Das nach der geplatzten Ausschusssitzung verlangte Gespräch mit Vizebürgermeisterin Hörzing — sie hat in der Aktenaffäre die Agenden des eigentlich zuständigen Bürgermeisters Klaus Luger (SPÖ) übernommen — geht nun am Dienstag über die Bühne. Und es hat zusätzliche Brisanz erhalten, weil bekanntlich die Finanzpolizei der Stadt bei der Aufarbeitung von Strafanzeigen weiterhin Säumigkeit vorwirft. Konkret geht es um den Vorwurf, dass auch nach Bekanntwerden der Aktenaffäre im Sommer 2017 Anzeigen ignoriert worden seien. In einer Aussendung der Stadt hieß es gestern, der von der Finanzpolizei konkret angeführte Fall von Schwarzarbeit sei bereits mit 1. Mai 2017 verjährt gewesen.

Faktum ist: Ab dem Jahr 2010 wurden vom Strafamt des Magistrats Anzeigen nicht bearbeitet, in der Folge verjährten Verwaltungsstrafen — die Rede ist von 2000. Im Mai 2017 erstattete die Finanzpolizei Anzeige gegen die Stadt bei der Staatsanwaltschaft.