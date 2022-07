Aufnahmetest für Medizinstudium mit 16.000 Bewerbern

Knapp 16.000 Personen haben sich für den am Freitag stattfindenden Aufnahmetest für das Medizinstudium angemeldet. An den Medizin-Unis Wien, Innsbruck und Graz bzw. an der Uni Linz werden heuer 1.850 Studienplätze vergeben – das sind um 110 mehr als im Vorjahr. In Wien kommen zehn Studienwerberinnen bzw. Studienwerber auf einen Platz, in Innsbruck acht, in Graz sieben und in Linz sechs.

Erfahrungsgemäß erscheinen jeweils rund 80 Prozent der Angemeldeten auch tatsächlich zur achtstündigen Prüfung. Anders als im Vorjahr ist ein 3G-Nachweis für eine Teilnahme nicht mehr erforderlich, außer am eigenen Platz gilt aber eine FFP2-Maskenpflicht. In der Humanmedizin gehen mindestens 75 Prozent der Plätze an Studienwerber mit österreichischem Maturazeugnis, in der Zahnmedizin werden die Plätze dagegen unabhängig von der Nationalität an die Bewerber mit dem besten Testergebnis vergeben.