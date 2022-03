Kommentar zur Neutralität Österreichs.

Wenn Generalstabschef Robert Brieger sagt, „die Neutralität schützt uns nicht vor Krieg, die Neutralität bedarf selbst eines militärischen Schutzes“, dann ist das so ziemlich das Gegenteil dessen, was in Österreich in den letzten Jahrzehnten gelebte Realität war.

In friedensbewegten Zeiten war es in gewissen Kreisen schick, sich über das Heer lustig zu machen.

Auch politisch schien es nicht unbedingt opportun, das Bundesheer stets auf der Höhe der Zeit zu halten — schließlich waren hohe Rüstungsausgaben schwerer argumentierbar als die auch nicht unbeträchtlichen Aufwendungen für den sozialen Ausgleich. Abzuwarten bleibt, ob der Schock des Russland-Kriegs so groß ist, dass die Aufrüstung des Bundesheeres tatsächlich kommt.