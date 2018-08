Aufstand gegen korrupte Regierung

Brutaler Polizeieinsatz heizt Widerstand in Rumänien an — Auch ORF-Team attackiert

Mehr als 450 Menschen wurden am Freitag beim brutalen Vorgehen der Polizei gegen Demonstranten in Bukarest verletzt. Doch das heizte den Volkszorn gegen Rumäniens korrupte Regierung erst recht an. Auch am Samstag- und Sonntagabend gingen Zehntausende Menschen auf die Straße. Sie forderten den Rücktritt der Regierung unter Ministerpräsidentin Vasilica Viorica Dancila (Postsozialisten – PSD) sowie sofortige Neuwahlen. Neben Dancila ist auch der wegen Korruption vorbestrafte PSD-Chef Liviu Dragnea im Visier der Demonstranten, die eine bessere Korruptionsbekämpfung fordern.

Staatssekretär forderte Einsatz von Schusswaffen

Als Vorwand für ihr brutales Vorgehen am Freitag dienten der Polizei einige Dutzend Hooligans, die sich unter die Demonstranten gemischt hatten. Die Polizei versuchte erst gar nicht, die wenigen Störenfriede zu isolieren und abzuführen, sondern nutzte deren aggressives Verhalten, um gegen die Protestler insgesamt vorzugehen und die Großdemo brutal aufzulösen.

Für einen landesweiten Protestschrei sorgte am Tag darauf Staatssekretär Cristian Birdac. Die Teilnehmer an dem Protest „hätten niedergeschossen, nicht (mit Wasserwerfern) durchnässt“ werden müssen, schrieb er Facebook. Und der PDS-Abgeordnete Catalin Radulescu drohte, er werde mit „einer Million Anhängern kommen“ und die Regierungsgegnern „zertreten“.

Der mit der Regierung seit Monaten im Clinch liegende Staatspräsident Klaus Johannis kritisierte das „brutale Vorgehen“ der Polizei. In einer Demokratie habe jeder das Recht zu demonstrieren, der Versuch, „den freien Willen der Menschen durch Polizeigewalt zu brechen“.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) verurteilt die gewaltsamen Zusammenstößen in Bukarest scharf und forderte „volle Aufklärung“. Auch ein Team des ORF war in Bukarest von der Polizei attackiert worden.

ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer forderte die Ex-Kanzler Christian Kern und Alfred Gusenbauer auf zu einer klaren Reaktion gegen die von der SPÖ-Schwesterpartei in Rumänien zu verantwortenden Polizeieinsätze auf. Ein solche blieb allerdings bis gestern Abend aus.