Aufstieg wäre Balsam für Pulverfass Rapid

Es ist das Spiel des Jahres in einer noch jungen Saison für den SK Rapid. Denn im Play-off-Rückspiel der Europa League gegen Steaua Bukarest am Donnerstag (20.30, live ORF eins) geht es für die Hütteldorfer um viel mehr, als nur den siebenten Einzug in die Gruppenphase dieses Bewerbs.

Allen voran könnten die Verantwortlichen um Trainer Goran Djuricin und Sportchef Fredy Bickel zumindest kurzzeitig ein klein wenig durchatmen. Man kann sich ausmalen, wie die Reaktion der Rapid-Fans aussieht, wenn der 3:1-Vorsprung in Rumänien noch verspielt wird. Der schwer unter Beschuss stehende Djuricin wäre wohl kaum zu halten, wenn man sich vor Augen hält, wie viel Druck von den Ultras ausgehen kann. „Es würde uns allen, dem gesamten Klub sehr helfen, wenn wir weiterkommen“, weiß Kapitän Stefan Schwab. Und auch Djuricin selbst ist sich seines wackligen Stuhls bewusst. Die Ablöseforderungen der Anhänger spiele für ihn zwar zu null Prozent eine Rolle, wie er betonte. Aber: „Es wäre für den ganzen Klub und die Mannschaft super, aber natürlich auch für mich persönlich.“

Acht Mio. Umsatzplus

Davon abgesehen, spült die Europa League einige Millionen Euro an willkommenen Mehreinnahmen ins Geldbörserl. Für den Einzug in die Gruppenphase schüttet die UEFA 2,92 Mio. aus, für jeden Sieg in der Vorrunde gibt es 570.000 Euro. Wirtschafts-Geschäftsführer Christoph Peschek kalkuliert für diesen Fall mit einem Umsatzplus von acht Mio. Euro.

Offensivfeuerwerk im Hexenkessel erwartet

Auf dem Weg dorthin erwartet die Grün-Weißen wohl ein Offensivfeuerwerk von Steaua. Djuricin rechnet mit mehr als 40.000 Zuschauern im Hexenkessel von Bukarest, die ihre Mannschaft in die Europa League peitschen wollen. „Sie werden sofort angreifen, weil sie mehr Druck haben als wir“, sagte der Rapid-Trainer. Darin könnte wiederum eine Chance liegen, um das so wertvolle Auswärtstor zu egalisieren. „Es ist ganz wichtig, dass wir Lösungen am Ball finden, damit Bukarest sieht: Die lassen sich nicht einschüchtern, die ziehen ihr Spiel durch, die trauen sich, die sind selbst gefährlich“, meinte Schwab.