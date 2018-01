Aufstiegsträume und Existenzängste

Mit 21 ÖFB-Legionären in 14 Teams startet die zweite deutsche Bundesliga am Dienstag in die Frühjahrssaison. Und es ist so eng wie selten zuvor! Die verbleibenden 16 Runden versprechen einen schmalen Grat zwischen Aufstiegsträumen und Existenzängsten. Denn: Der Vierte Ingolstadt und der 16. Darmstadt sind nur durch neun Punkte getrennt. Bis auf die ersten Drei darf sich damit keiner ausruhen, mit einer Krise droht rasch das Abrutschen in die Gefahrenzone.

„Es geht ums Überleben“, will sich etwa Bielefeld-Kapitän Julian Börner vom vermeintlich sicheren neunten Platz nicht täuschen lassen. „Die Tabelle ist eng. Wir haben nur vier Punkte Rückstand auf Rang fünf, aber auch nur vier Vorsprung auf Platz 16“, blickt auch Bochums Stefano Celozzi in beide Richtungen.

Fortuna um Rückkehr nach fünf Jahren Pause

Nach oben schaut freilich Winterkönig Düsseldorf, der die Rückkehr ins Oberhaus nach fünf Jahren anstrebt. Das erklärte Ziel, ein Top-6-Platz, will die Fortuna aber nicht korrigieren. „Das würde uns nur zusätzlichen Druck aufbauen“, erklärte Kapitän Oliver Fink.

Nürnberg gilt als Favorit

Als Topfavorit gilt mittlerweile der Dritte Nürnberg. Die Franken gehen das Vorhaben Bundesliga auch am offensivsten an: „Wir werden alles geben, damit am Ende kein Verein vor uns ist“, sagte Hanno Behrens. Sensationsaufsteiger Holstein Kiel (mit Ex-LASK-Profi Niklas Hoheneder) will nach beeindruckendem Herbst ebenso ein Wort mitreden, wie Absteiger Ingolstadt. „Wir wollen uns definitiv um mindestens einen Platz verbessern, bestenfalls aber den direkten Aufstieg schaffen“, meinte FCI-Spielführer Marvin Matip.

Traditionsklub droht der Absturz in Drittklassigkeit

Im Keller steht vor allem Traditionsklub Kaiserslautern mit dem Rücken zur Wand. Den Pfälzern fehlen bereits sieben Punkte auf die Relegation, es droht erstmals seit Gründung der Bundesliga (1963) der Absturz in die Drittklassigkeit. „Mit Hoffnung gewinnst du nichts. Wir müssen mit all unserer Macht versuchen, unsere Spiele zu gewinnen. Wir haben keine Zeit mehr für Fehler“, stellte Goalie Marius Müller im „kicker“ klar.

