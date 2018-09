Auftakt für Fachkräfte-Offensive

Mit dem Jobgipfel am Mittwoch will die Regierung den Startschuss für eine künftige Abreitsmarktoffensive gesetzt haben, die die Zahl der Arbeitslosen um 100.000 senken soll.

Potenzial besser nutzen

Vor allem dem Fachkräftemangel soll entgegengewirkt werden, die Wertigkeit der Lehre in der Bevölkerung wieder deutlich verbessert werden. „Wir haben derzeit Hochkonjunktur, 350.000 Arbeitslose und Fachkräftemangel. Das passt nicht zusammen. Offenbar gibt es Handlungsbedarf. Wir müssen das Potenzial der Jungen in Österreich besser für eine duale Ausbildung nutzen, aktiv in der Europäischen Union nach den besten Arbeitskräften suchen und Möglichkeiten für den Zuzug von Spezialisten aus Drittstaaten schaffen“, erklärte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck nach dem Gipfel, an dem auch Sozialministerin Beate Hartinger-Klein, die AMS-Vorstände und zahlreiche Sozialpartner teilnahmen. Als ein Schritt werden zudem die Mittel im Fördertopf „Integration“ von 10 Mio. auf 20 Mio. Euro verdoppelt, etwa für zusätzliche Deutschkurse, Mathematikkurse und interkulturelle Kompetenzen.

In Oberösterreich nahm man die Ergebnisse des Gipfels positiv auf. „Die von der Bundesregierung angekündigten Initiativen zur Aus- und Weiterbildung im Inland sind dein wichtiger Schritt in die richtige Richtung“, stellten LH Thomas Stelzer und LH-Stv. Michael Strugl zu den Ergebnissen fest. Bereits jetzt würden in Oberösterreich 16.000 Fachkräfte fehlen, davon 8000 Lehrlinge. 2025 könnten sogar 73.000 Fachkräfte benötigt werden, verdeutlichten die beiden.

Daher sprachen sie sich auch für die angestrebte Anwerbung von Fachkräften aus der EU, die Regionalisierung der Mangelberufsliste und die Modernisierung der Rot-Weiß-Rot-Karte aus.