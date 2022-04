Auftakt für PISA-Tests

Am Mittwoch starten in Österreich die Tests für die PISA-Studie 2022. Insgesamt werden etwa 9.500 15- bzw. 16-jährige Schülerinnen und Schüler bis Ende Mai Aufgaben in den Kategorien Mathematik, Lesen, Naturwissenschaften und Finanzkompetenz lösen. Die Studie war coronabedingt um ein Jahr verschoben worden. Schwerpunktthema der heurigen Tests ist die Mathematik.

Erstmals in Österreich erhoben wird die Finanzkompetenz. Dabei geht es etwa darum, inwieweit Schülerinnen und Schüler einfache Entscheidungen über tägliche Ausgaben treffen bzw. Zinssätze oder die Kosten für Mobilfunkverträge verstehen und berechnen können. Die Bearbeitung aller Aufgaben dauert zwei Stunden und erfolgt am Computer. Die Ergebnisse des Vergleichs, an dem rund 80 Länder teilnehmen, werden im Dezember 2023 präsentiert.