„Auftakt zum OÖ. Ortsbildpreis“

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr geht der OÖ. Ortsbildpreis 2022 in die zweite Runde: Gesucht werden wieder innovative Dorf- & Stadtentwicklungsprojekte (DOSTE) im ganzen Land, die die oö. Gemeinden und Städte noch lebens- und liebenswerter machen.

„Es gibt hier unglaublich viel Engagement in den Gemeinden und mit dem ‚OÖ. Ortsbildpreis‘ wollen wir diesen Einsatz und diese Kreativität vor den Vorhang holen und würdigen“, lädt Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner ein, sich zu beteiligen.

230 DOSTE-Vereine — 13.000 Euro Preisgeld

Mittlerweile gibt es schon 230 DOSTE-Vereine in 273 oö. Gemeinden. „Die Idee, unsere Gemeinde, den Ort wo wir leben und wohnen, aktiv mitzugestalten, hat eine gewaltige Breite erreicht“, betont Achleitner. Der Ortsbildpreis wird vom Land OÖ in Kooperation mit der OÖ. Versicherung vergeben.

„Die Ortskernbelebung ist ein zentraler Schwerpunkt unserer Raumordnungspolitik. Aber sie kann nicht alleine durch die Förderung von baulichen Maßnahmen realisiert werden, es braucht vor allem Bewusstseinsbildung und Multiplikatoren in den Gemeinden“, sagt Achleitner.

Das Engagement der Kommunen soll auch heuer mit dem „OÖ. Ortsbildpreis“ honoriert werden. Insgesamt werden fünf Preise vergeben: Die vier Viertelpreise sind mit jeweils 2000 Euro dotiert, der Preis für den Landessieger mit 5000 Euro.

Teilnahmeberechtigt sind alle Dorf- & Stadtentwicklungsgemeinden, die Frist läuft bis 30. Juni. Einreichungen können postalisch an das Amt der Oö. Landesregierung, Abt. Raumordnung, oder per E-Mail an die Adresse ro-d.post@ooe.gv.at geschickt werden.

Vergeben wird der „OÖ. Ortbildpreis 2022“ im Rahmen der diesjährigen Ortsbildmesse am 11. September in St. Marienkirchen an der Polsenz. „Die bereits 30. OÖ. Ortsbildmesse wird wieder viele Höhepunkte aus den heimischen Gemeinden präsentieren“, lädt Landesrat Achleitner zum Besuch ein.

Europäische Dorfpreise in Hinterstoder verliehen

Bereits am 13./14. Mai findet übrigens in Hinterstoder die Preisverleihung im Wettbewerb um den 16. Europäischen Dorferneuerungspreis statt. „Beim Festakt unter em dem Titel ‚Lokale Antworten auf globale Herausforderungen‘ wird Landeshauptmann Thomas Stelzer in der Hösshalle Grußworte an die Teilnehmer aus 25 europäischen Regionen richten.

Auch LH Johanna Mikl-Leitner und ARGE-Vorsitzender LH a. D. Erwin Pröll aus Niederösterreich werden dabei sein“, lädt Bürgermeister Klaus Aitzetmüller (ÖVP) ein, nach Hinterstoder zu kommen. Die Gemeinde am Schiederweiher und im Toten Gebirge ist ein bekannter Skiort und beliebt bei Wanderern.