Auftakt zur Münchner Sicherheitskonferenz

Die transatlantischen Beziehungen, die zunehmenden Spannungen zwischen Russland und dem Westen sowie die Krisen im Nahen Osten zählen zu den Hauptthemen der am Freitag beginnenden 55. Münchner Sicherheitskonferenz. Rund 30 Staats- und Regierungschefs und etwa 90 Minister werden zu dem sicherheitspolitischen Expertentreffen erwartet. Auch Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) kommt nach München.

Die bis Sonntag dauernde Konferenz wird von den Verteidigungsministern Deutschlands und Großbritanniens, Ursula von der Leyen und Gavin Williamson, eröffnet. Höhepunkt dürften die Reden von US-Vizepräsident Mike Pence und der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel am Samstag werden. Der französische Präsident Emmanuel Macron und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu haben dagegen abgesagt. Auf der Liste der Themen der dreitägigen Konferenz im Hotel Bayerischer Hof stehen die Zukunft Europas nach dem Brexit, das transatlantische Verhältnis und der Streit über die NATO-Verteidigungsausgaben sowie das Ende des INF-Abrüstungsvertrags zwischen den USA und Russland.

Kneissl nimmt laut Außenministerium von Freitag bis Sonntag an der Konferenz teil. Diese sei ein “wichtiges Forum” für Debatten über Sicherheitspolitik und -herausforderungen sowie eine Plattform für offizielle und inoffizielle Treffen. “Angesichts der aktuellen geopolitischen Entwicklungen befinden wir uns zwischen Vakuum und Neuaufbruch. Die bestehende internationale Ordnung wird zunehmend infrage gestellt”, betonte die von der FPÖ nominierte parteifreie Ministerin nach Angaben ihrer Sprecherin Maria Holzmann im Vorfeld der Konferenz. “Die Münchener Sicherheitskonferenz bietet eine gute Gelegenheit, diese Zeitenwende mit unseren Partnern zu analysieren.”

Kneissl trifft unter anderen den neuen albanischen Außenminister Gent Cakaj, den nordmazedonischen Außenminister Nikola Dimitrov, die Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs, Fatou Bensouda, und die amtierende Direktorin der Weltbank, Kristalina Georgiewa. In einem Treffen mit dem US-Sondergesandten für Syrien und für den Kampf gegen die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS), James Jeffrey, will Kneissl vor allem die Frage des Wiederaufbaus und der Entminung in Syrien besprechen.