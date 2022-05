Auftraggeber gesucht

In den Lebenshilfe-Werkstätten werden Arbeitsaufträge für Unternehmen gewissenhaft durchgeführt. Corona-bedingt sind einige Aufträge weggebrochen. Daher bietet sich die Werkstätte Eggerding als verlässlicher Kooperationspartner für neue Auftraggeber an und hat zur Überbrückung Grillanzünder als neues Produkt lanciert. Gesucht sind immer auch Plätze für eine Integrative Beschäftigung.

Abfüllen, Sortieren, Etikettieren, einfache Montagearbeiten: Das sind Aufgaben, die Menschen mit Beeinträchtigung der Lebenshilfe-Werkstätte Eggerding gerne für Unternehmenspartner erledigen.

Auch die Mitarbeit im Unternehmen im Rahmen der Inte- grativen Beschäftigung ist gängiges Modell, Firmen als verlässlicher Partner zu unterstützen. „Menschen mit Beeinträchtigung haben viel Freude an diesen Aufgaben. Seit Corona sind wir aber leider nicht ausgelastet, da wir manche Aufträge durch die Pandemie verloren haben“, sagt Werkstätten-Leiter Michael Fuchs, der diesen Umstand wieder ändern will.

Er hat 25 Beschäftigte mit Beeinträchtigung aber unterschiedlichen Talenten unter seinen Fittichen, darunter auch einen engagierten Gärtner und eine Dame, die einmal pro Woche in einer Bibliothek arbeitet. Beide hätten noch Kapazitäten frei und würden sich über zusätzliche Arbeit freuen.

„Oft scheitert es an Vorurteilen, oder, weil Firmen nicht daran denken, dass unsere Mitarbeiter eine wertvolle Hilfe für sie sein können“, weiß Fuchs: „Es braucht natürlich eine ausführliche Abklärungsphase, im Gespräch kristallisiert sich dann heraus, das es z. B. Entsorgungsaufgaben – wie Schachteln zerkleinern – oder ähnliches gibt, die unsere Mitarbeiter mit Freude machen“, schildert der Werkstätten-Leiter im VOLKSBLATT-Gespräch: „In der Schnupper- und Probezeit zeigt sich, was machbar ist. Vielfach profitieren die Unternehmen, weil unsere Mitarbeiter viel zu einem positiven Betriebsklima beitragen.“

Perfekte Zusammenarbeit

Neben Kooperationspartnern wie SpektraLED in Andorf, Lectra in Taufkirchen, Grüne Erde in Neumarkt und Think in Kopfing ist auch das Start-up „Wurmkiste“ seit 2019 Auftraggeber der Lebenshilfe-Werkstätte Eggerding.

200 Kilo einer Mineralmischung werden wöchentlich von Menschen mit Beeinträchtigung grammgenau abgewogen, verpackt und etikettiert, außerdem werden Rollen und Zubehör für eine Erweiterung des Produktes abgepackt.

„Uns ist durch die Unterstützung der Lebenshilfe sehr geholfen, intern wären diese Tätigkeiten durch das Unternehmenswachstum schwer abzudecken. Die Lebenshilfe erbringt eine super Leistung und die Zusammenarbeit funktioniert einwandfrei“, sagt Martina Eder von der Wormsystems GmbH.

Grillanzünder

Um die motivierten Beschäftigten trotz dem Corona-bedingten Wegfall von Arbeitsaufträgen auszulasten, hat die Lebenshilfe-Werkstätte ein neues Produkt ins Leben gerufen: Grillanzünder.

Selbst Menschen mit schwerer Beeinträchtigung können sich beim Spalten von Holz, dem Anordnen von Holzteilen in geschnittenen Klopapierrollen, dem Tränken in Wachs und Abpacken der Grillanzünder zweckdienlich einbringen.

Das nachhaltige Produkt kann in der 10-Stück-Packung für 3,50 Euro in der Lebenshilfe-Werkstätte Eggerding erworben werden. „Wir erhalten gute Rückmeldungen zur Funktionalität, die Anzündhilfen werden im Sommer gerne für Griller, in der kalten Jahreszeit für Kaminöfen verwendet“, weiß Fuchs.

Infos für interessierte Firmen unter der Telefonnummer 07767/22814.