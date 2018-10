Auge in Auge mit der Kunst

Mehr als 360 Ateliers und Galerien in Oberösterreich öffnen am Wochenende ihre Türen im Rahmen der „Tage des offenen Ateliers“. Das Spektrum, das sich den Besuchern am 20. und 21. Oktober eröffnet, ist riesig. Ohne Zeitdruck können Künstler kennengelernt, ihre Werke begutachtet und in die Welt der zeitgenössischen Kunst eingetaucht werden.

„Die ,Tage des offenen Ateliers‘ sind eine Einladung an alle, sich ein Bild vom heimischen Kunstgeschehen zu machen“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer: „Die Aktion ist mehr als drei Jahrzehnte gewachsen, sowohl an Mitwirkenden als auch an Besuchern. Eine erfreuliche Entwicklung, die das Bild des regen, wachsenden Kulturlebens in Oberösterreich widerspiegelt.“

Dafür verantwortlich seien die vielen mitwirkenden Kunstschaffenden, die ihre Arbeitsräume öffnen, so Stelzer weiter. Häufig würden auch spezielle Extras für die „Tage des offenen Ateliers“organisiert oder Kooperationen mit anderen Künstlern für dieses Wochenende organisiert. Eine Beispiel dafür sei der Schwechaterhof in Steyr, wo bereits das 4. Internationale Gemeinschaftsatelier seine Pforten öffnet, verbunden mit einem Skulpturenpark an der Stadtpfarrkirche. Unter dem Motto „Wächter der Zeit“ präsentieren elf Künstler aus vier Ländern ihre Werke.

Zwei kostenlose Kunst-Rundgänge in Linz

In Haslach laden Gabriele und Alois Hain bereits ab heute Abend (17 bis 20 Uhr; Sa und So 13 bis 19 Uhr) Kunstinteressierte in ihre Räumlichkeiten in der Sternwaldstraße 10, wo sie Porzellan und Malerei präsentieren. Das Atelier und der Artsalon von Anton Kitzmüller in St. Florian ist am Samstag von 17 bis 20 und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Künstler präsentiert eine vielfältige Auswahl an Werken auf Leinwand.

Auch das Egon Hofmann Haus in Linz, das Atelierhaus des Kulturrings der Wirtschaft OÖ, zeigt jeweils von 14 bis 18 Uhr aktuelle Arbeiten und im Hofkabinett in der Linzer Hofgasse bekommt man Einblicke in die Entstehung einer Ausstellung.

Ihre Werkstücke präsentieren die Handwerker der Caritas-Einrichtung Hartlauerhof in Asten Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Die Objekte können auch vor Ort erworben werden.

Besonderer Beliebtheit erfreuen sich jedes Jahr die kostenlosen „Kunst-Rundgänge“ in Linz. Bis heute 12 Uhr kann man sich dazu unter Tel. 0732/7720-14847 anmelden. Der erste Rundgang startet am Samstag (14 Uhr) im Ursulinenhof, der zweite am Sonntag (14 Uhr) bei der Tabakfabrik.