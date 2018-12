Augen zu, Elvis singt

Von Christian Pichler

Ursprünglich besang Elvis Presley „One Night Of Sin“. Aber eine sündhafte Nacht passte nicht zum „braven Elvis“, wie Ty Tender lächelnd erzählt. Elvis sang dann unverfänglicher „One Night With You“, sechzig Jahre später schleift Ty Tender selbst den Hit zu „One Christmas Night“ ab. Das große Abschleifen, das lief von Anfang an. Ungestüme jugendliche Kraft planiert, das einstige Aufbegehren ist im Nostalgiemuseum des Rock ‘n’ Roll zu besichtigen.

Ein Funke glimmt immer

Aber ein Funke glimmt immer. Es ist der unkaputtbare Rhythmus. Hämmernd, swingend, lasziv, auf jeden Fall Lebenslust. Und so passt auch zusammen, dass eine Show von Ty Tender einerseits zermürbend bieder rüberkommt, andererseits sich dennoch freudiges Kribbeln in der Bauchgegend festkrallt. Dazu die Stimme des seit November 75-jährigen Linzers, die mit den Jahren tatsächlich noch dazugewonnen hat. Besonders in den tiefen Lagen mit geschlossenen Augen hat man das Gefühl, dass hier das von Ty Tender verehrte Elvis-Original zu Werke geht.

Am Sonntag um fünf am Nachmittag (Teatime!) gastierte Ty Tender mit „Rock ‘n’ Rollin’ Christmas“ im Linzer Posthof, der Große Saal zu zwei Drittel gefüllt. „Fast nur Jugend“, sagte Tender, was insofern stimmte, als sich ein guter Teil in vergangene Zeiten im legendären Rosenstüberl oder im Café Central beamen ließ. Dort trat Fritz Weiler, wie er bürgerlich heißt, in jungen Jahren auf, nachdem er schon als 16-Jähriger im Fadinger-Gymnasium eine Rock ‘n’ Roll-Band gegründet hatte.

Im Posthof ein fettes Potpourri der Zeit, die „golden“ genannt wird. „Jailhouse Rock“ und „Don’t Be Cruel“, Eddie Cochrans „C’mon Eve- rybody“, Chuck Berrys dutzendfach gecovertes „Johnny B. Goode“. Ty Tender zur Seite eine fünfköpfige Band, allen voran mit Gitarre ein groß aufspielender Marcel Illetschko. Chorisch unterstützen die zwei tollen Frauen von „Santa Claus Angels“, Tender nennt nur ihre Vornamen Julia und Gitti. Unfreiwillig konsequent und „authentisch“, der Rock ‘n’ Roll fast durchgehend eine Männerkumpanei.

Flotte Weihnachts-Hits

Der zweite Showteil mit US-Weihnachtsklassikern gespickt, schwungvoll und nur selten schmachtend. „Silent Night“, „Jingle Bells“, „Santa Claus Is Coming to Town“. Mit „Blue Christmas“ dem großen Roy Orbison gehuldigt, Elvis’ „In The Ghetto“ naturgemäß schön. Zum „Boogiesieren“ hatte Tender zu Beginn aufgefordert, was nach mehr als drei Stunden (mit Pause) kollektiv umgesetzt wurde. „Rockin’ Around The Christmas Tree“, der 24. könnte heiter werden. Jubelndes Publikum.