Augenblicke im Alltag einer bösartigen Unendlichkeit

„Eins der Kinder zerrissen, die Mutter hielt noch den Kopf in der Hand. Der Name des Herrn sei gelobt. Gott könnte der Schuldige sein. Was soll´s!“ Arno Schmidt schrieb seinen ersten Erzählband „Leviathan oder die beste der Welten“ 1949. Schmidt hielt nichts von leserfreundlichen Texten, schon im Titel verlangt er vom Leser philosophische Grundkenntnisse.

Eine besondere Veranstaltung füllte am Donnerstag den Mittleren Saal des Brucknerhauses: „Zug des Lebens“, zum Holocaust-Gedenktag. Schauspielerin Mechthild Großmann leiht Schmidts sperrig-poetischem Text ihre Stimme wie ein einzigartig kostbares Instrument. Auch im sanftesten Ansatz birgt ihr Ausdruck den Zorn der gesamten Menschheit, zum Fürchten, zum Weinen, grauenvoll schön. Großmann liest in Symbiose mit vier Streicherinnen des „Quartor Zaide“.

In der Komposition von Steve Reich (Jg. 1936) „Different Trains“ für Streichquartett und Tonband erklingen die Geräusche der Bahnfahrt. Nur scheinbar gleichförmig, doch permanent bedrohlich, erschüttern und fasziniert das international mit Preisen überhäufte Quartett.

In Tagebuchform erzählt Schmidt als anonymer Verfasser, der versucht, vor dem Bombenhagel der Alliierten im Güterwagen einer herrenlosen Lok zu flüchten. Die Flucht gelingt unter schwerem Beschuss, grausamen Verlusten und tödlicher Kälte. Vor dem Abgrund eines zerstörten Viadukts endet die Fahrt. Der Rückweg vernichtet.

Unter den Flüchtenden findet der Autor seine Schülerliebe. Angesichts der Vielfalt und Alltäglichkeit von Leid und Bösartigkeit, betrachtet Schmid die Idee eines guten Gottes nicht nur als Irrweg, sondern behauptet eine böse Chaosmacht als Weltsteuerung, die Menschen als Teil dessen. Schmidt drischt auf Mythologien und Denkschulen ein, erachtet „Nietzsche und Platon für große Schädlinge“, hält zugleich inne in der Gegenwart an konkreten Orten. Detailreich schildert er äußerliche und innerliche Grauen des Moments, schwenkt unverzüglich um auf alle Menschen und kommt zum Resultat: „Diese Welt ist etwas, das besser nicht wäre“.

Scharf wie der Autor halten die Musikerinnen und die alles überragende Mechthild Großmann konkrete Augenblicke in der Unendlichkeit fest, lassen ihr Publikum eindringen. Ein großer Abend!

Von Eva Hammer