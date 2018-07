Aum-Sekte: Sieben hingerichtet

13 Menschen starben, 6000 wurden bei Saringas-Anschlag auf Tokioter U-Bahn am 20. März 1995 verletzt: Am Freitag sind der damalige Chef und sechs weitere Mitglieder der Aum-Shinrikyo-Sekte hingerichtet worden. Es waren die ersten Hinrichtungen im Zusammenhang mit der Nervengasattacke, welche die Welt schockiert hatte. Shoko Asahara und sechs weitere Mitglieder der Aum-Sekte seien wegen der „extrem grausamen und schwerwiegenden Taten, die beispiellos waren und nie wieder passieren sollten“, hingerichtet worden, erklärte Justizministerin Kamikawa. Es waren die größten zeitgleich stattfindenden Hinrichtungen in Japan seit mehr als 100 Jahren: 1911 waren elf Menschen wegen eines geplanten Attentats auf den Kaiser gehängt worden.

Weitere sechs Sektenmitglieder sitzen noch im Todestrakt. Insgesamt war mehr als 190 Aum-Mitgliedern der Prozess gemacht worden.