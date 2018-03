Aus 27 Möglichkeiten ging Pichling als Sieger hervor

Von Roland Korntner

Die Würfel, wo der LASK sein neues Fußball-Stadion bauen will, sind also gefallen. Nämlich im Linzer Süden in direkter Nachbarschaft zum Pichlinger See. Auf das Grundstück habe man eine Option. „Das können wir jederzeit käuflich erwerben“, bestätigte Präsident Siegmund Gruber in einer Pressekonferenz, in der es ursprünglich nur um das samstägige Match gehen sollte. Das rückte vorerst völlig in den Hintergrund. Denn die Athletiker gaben einige Details zur neuen Arena bekannt.

Fassungsvermögen von 16.500 bis 19.000

Insgesamt 27 Standorte sind in die erste Auswahl gekommen, sieben davon außerhalb von Linz, in die Endauswahl haben es dann drei Standorte geschafft.

Die reservierte Fläche beträgt elf Hektar, wovon 2,5 für das Stadion und der Rest für Parkplätze (3000 bis 3500) verwendet werden sollen. „Die könnte man auch als Park & Ride-Anlage verwenden, wenn Stadt und Land das wünschen“, so Gruber.

Geplant ist ein Fassungsvermögen von 16.500 Zuschauern, die Arena wäre also nicht nur für den Europacup-, sondern auch für Länderspiele tauglich. Bei nationalen Spielen würde die Kapazität (Stehplätze) auf rund 19.000 steigen. Man hoffe auf Spiele zur Nations League.

1000 bis 1500 Business-Sitze sind angedacht.

Eine Baufirma soll das ganze Projekt kreieren

Die Kosten werden vom Klub „grob auf 45 Millionen Euro“ geschätzt.

23 Millionen wollen die Linzer für den Bau inklusive Grundstückserwerb selbst aufbringen. „Die Freunde des LASK werden einen wesentlichen Beitrag leisten plus zusätzlich das Stadionsponsoring plus der Anteil von den Logenverkäufen“, erklärte der LASK-Boss.

Es wird laut Gruber ein Totalunternehmer-Wettbewerb ausgeschrieben mit einem Pflichtenheft und einem Anforderungprofil. Also eine Baufirma kreiert das gesamte Projekt.

Verhandlungen über Kredite bzw. Förderungen werden erst dann aufgenommen, wenn der endgültige Preis steht: „Wenn es soweit ist, werden wir überall anklopfen, wo es möglich ist.“

Der Verfahrensweg wird schon eingeleitet