Aus fahrendem Auto auf Jugendliche gefeuert

ENNS — Einen ordentlichen Schrecken erlitten zwei Jugendliche in Enns, als mit ihren Mopeds unterwegs waren. Sie wurden aus einem Auto heraus unter Beschuss genommen. Es dürfte sich um einen dummen Scherz gehandelt haben, der allerdings nach hinten losging.

Der Vorfall hatte sich bereits Freitagabend ereignet, wurde aber erst am Montag von der Polizei bekannt gegeben. Demnach waren zwei 16-Jährige mit ihren Mopeds in der Brucknerstraße unterwegs, als ihnen ein Pkw begegnete. Plötzlich öffnete sich das Seitenfenster des Wagens. Von dort aus zielte der 19-jährige Beifahrer mit einer Pistole auf die Mopeds und zog mehrmals ab. Die Burschen erschraken dermaßen, dass sie in eine Firmenzufahrt flüchteten. Das Auto verfolgte die beiden noch kurz, dann ließen die beiden jungen Männer von ihren Opfern ab.

Auch Drogen entdeckt

Die beiden Burschen riefen die Polizei, die das verdächtige Auto wenig später anhalten konnte. Bei der Durchsuchung des Wagens entdeckten die Beamten nicht nur die Schreckschusspistole, sondern auch Drogen. Ein Alkotest beim 18-jährigen Lenker verlief positiv. Er und der Schütze werden angezeigt.