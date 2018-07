Aus für Arzeneistudie nach Tod von Babys

AMSTERDAM – Nach dem Tod von 19 Babys sind in den Niederlanden Medikamentenversuche mit schwangeren Frauen abgebrochen worden, die den Viagra-Wirkstoff Sildenafil bekommen hatten. Die gefäßerweiternde Substanz sei an der Universitätsklinik Amsterdam sowie an sieben anderen akademisch-medizinischen Zentren und drei Kliniken an Frauen verabreicht worden, deren Babys schwerwiegende Wachstumsstörungen hatten.

Laut dem Amsterdamer Akademischen Zentrum (AMC) habe die Studie zur Einnahme von Sildenafil durch Schwangere gezeigt, „dass es möglicherweise nachteilige Auswirkungen für Babys nach der Geburt gibt“. Bisher wird Sildenafil hauptsächlich als Mittel gegen Erektionsstörungen eingesetzt.

Nach AMC-Angaben starben 19 Babys von Müttern (insgesamt waren es 93), denen der Wirkstoff gegeben worden war. Elf Babys litten an Lungenkrankheiten, insbesondere an hohem Blutdruck in den Lungen, der zu einer Mangelversorgung mit Sauerstoff führen kann. Zur Todesursache der anderen acht Babys aus der Sildenafil-Gruppe wurden keine Angaben gemacht. Sechs Neugeborene aus dieser Versuchsgruppe hätten ebenfalls Lungenprobleme entwickelt, jedoch überlebt.