Aus für den Echo nach dem Skandal 2018

Der Bundesverband Musikindustrie zog die Notbremse und will einen „vollständigen Neuanfang“ — Jury soll künftig in Vordergrund rücken

Von Astrid Braun

Der deutsche Musikpreis Echo ist Geschichte. Den Skandal der Verleihung 2018 um die Auszeichnung der Rapper Kollegah und Farid Bang überlebte er nicht. Das Aus für den Preis, der von der Deutschen Phono-Akademie, dem Kulturinstitut des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI), von 1992 bis 2018 jährlich für die herausragendsten Leistungen nationaler und internationaler Künstler, Musikproduzenten und diverser Partner vergeben wurde, erklärte gestern der BVMI in Berlin. Auf einer außerordentlichen Sitzung habe sein Vorstand am Dienstagabend beschlossen, einen „vollständigen Neuanfang“ herbeizuführen und eine neue Auszeichnung zu schaffen.

Alle Gremien aufgelöst

Der Verband wolle keinesfalls, dass sein Preis als eine „Plattform für Antisemitismus, Frauenverachtung, Homophobie oder Gewaltverharmlosung“ wahrgenommen werde. Das Geschehen rund um die diesjährige Gala könne zwar nicht rückgängig gemacht werden, der Verband wolle aber dafür sorgen, dass sich ein solcher Fehler nicht wiederhole. Zugleich sei die Marke Echo „so stark beschädigt“ worden, dass ein „vollständiger Neuanfang“ nötig geworden sei. Alle bisher mit der Vergabe befassten Gremien würden aufgelöst. Ein Neubeginn ziehe auch eine Neuaufstellung bei Echo Klassik und Echo Jazz nach sich. Wie genau der Nachfolger aufgebaut sein werde, solle in Ruhe diskutiert werden. Die Jury solle aber stärker in den Vordergrund rücken.

Den Hip-Hoppern Kollegah und Farid Bang wird im Zusammenhang mit ihrem Album „JBG3“ Gewaltverherrlichung, Frauenfeindlichkeit und auch Antisemitismus vorgeworfen. Der Ethik-Rat hatte sich im Vorfeld mit Blick auf die Meinungsfreiheit gegen einen Ausschluss der Sänger entschieden. Provokationen seien allgemeines Stilmittel der Rapper, meinte dieser.

Bei der Verleihung am 12. April erklärte der deutsche Sänger Campino: Provokation sei ein wichtiges Stilmittel, wenn diese aber frauenfeindlich, homophob, rechtsextrem oder antisemitisch sei, wäre eine Grenze überschritten. Dass die beiden Rapper dennoch ausgezeichnet wurden, sorgte für viel Empörung. Zahlreiche Künstler gaben sogar ihre Echos zurück. Saft-Hersteller Voelkel und Autohersteller Skoda kündigten ihren Rückzug als Sponsoren an.

Jazz-Vergabe am 31. Mai

Noch ausständig sind die heurigen Verleihungen in den Bereichen Jazz und Klassik. Die Jazz-Preise werden am 31. Mai in Hamburg in kleinerem Kreis ohne TV-Inszenierung verliehen.

Zu den Echo-Gewinnern der vergangenen Jahre zählen deutsche Künstler wie Herbert Grönemeyer, Helene Fischer, Udo Lindenberg, Die Toten Hosen und internationale Acts wie Depeche Mode, Robbie Williams, Adele oder Lady Gaga. Auch Österreicher wurden ausgezeichnet, beispielsweise Christina Stürmer, DJ Ötzi, Andreas Gabalier, Hansi Hinterseer, Falco und Udo Jürgens.