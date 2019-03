„Aus“ für Käfigeier mit Jahresende

Reisecker drängt einmal mehr auf Kennzeichnungspflicht in der Gastro

Österreich ist in Sachen Tierwohl in der EU auch bei der Legehennenhaltung führend: Mit Jahresende ist die Haltung von Legehennen in Käfigen verboten. Österreichweit sind davon acht der 1884 Betriebe betroffen, davon befinden sich drei im Land ob der Enns. Zwei dieser Betriebe stellen auf Bodenhaltung um, einer stellt den Betrieb ein, wie Oberösterreichs Landwirtschaftskammerpräsident Franz Reisecker gestern bei einem Pressegespräch sagte.

Diese strengeren Gesetze in Bezug auf das Tierwohl brächten – wegen der höheren Produktionskosten – aber auch Wettbewerbsnachteile für die heimischen Landwirte mit sich. Reisecker: „Daher fordern wir eine verpflichtende Kennzeichnung für Verarbeitungsprodukte mit Eianteil im Lebensmittelhandel als auch bei Großküchen.“ Nur so könne vermieden werden, dass versteckte Käfigeier, etwa bei Nudelprodukten, nach Österreich importiert werden. Ein Lob sprach er indessen dem Lebensmittelhandel aus: Bei Schaleneiern finden sich in den Regalen nur heimische Produkte.

Traditionell werden in der Osterzeit mehr Eier gegessen: So werden im Land ob der Enns zu der Zeit knapp zwölf Millionen Ostereier verzehrt.ok