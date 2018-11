Aus für „Lindenstraße“

Aus für eine TV-Institution: Die Serie „Lindenstraße“ wird nach gut 34 Jahren beendet. Die Fernsehprogrammkonferenz der ARD habe sich mehrheitlich gegen eine Verlängerung des Produktionsvertrags entschieden, teilte der Westdeutsche Rundfunk (WDR) am Freitag in Köln mit. Die letzte Folge soll im März 2020 im Ersten zu sehen sein.

Die „Lindenstraße“ sei eine Ikone im deutschen Fernsehen, sagte der Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehens, Volker Herres. „Doch wir müssen nüchtern und mit Bedauern feststellen: Das Zuschauerinteresse und unsere unvermeidbaren Sparzwänge sind nicht vereinbar mit den Produktionskosten für eine solch hochwertige Serie.“

Wenig begeistert zeigt sich „Lindenstraße“-Produzent Hans W. Geißendörfer. Die „Lindenstraße“ stehe für politisches und soziales Engagement, für Meinungsfreiheit, Demokratie, gleiche Rechte für alle und Integration, was in Zeiten von Rechtsruck und Ausländerfeindlichkeit wichtiger sei denn je, wird Geißendörfer in der „Bild“ zitiert. Die ARD sehe dies offenbar nicht mehr als ihren Auftrag.

Die „Lindenstraße“ läuft seit 1985 wöchentlich. Hunderte Schauspieler und Zehntausende Komparsen waren zu sehen. Die Außenkulisse der „Lindenstraße“ ist 150 Meter lang und befindet sich auf dem WDR-Gelände in Köln. Es stehen 100.000 Requisiten zur Verfügung.

„So sehr der Abschied auch schmerzt, können doch alle Beteiligten sehr stolz sein, denn sie haben mit der ,Lindenstraße‘ geschafft, was keiner anderen deutschen Serie gelungen ist: über Generationen hinweg mitten aus dem Alltag der Menschen heraus große gesellschaftliche und politische Themen abzubilden“, so WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönenborn.