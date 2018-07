„Ausgabenbremse folgt Stillstand“

Der Bundesrat hat gegen die vom Nationalrat beschlossene Kostenbremse für Sozialversicherungsträger keinen Einspruch erhoben. Das rief am Freitag in Oberösterreich Ärztekammer und Gebietskrankenkasse auf den Plan, die „nach Analyse des aktuellen Gesetzesbeschlusses zur ,Ausgabenbremse‘ im Hinblick auf die bereits gemeinsam geplanten Verbesserungen in der Gesundheitsvorsorge vor einem Stillstand bis zumindest Ende 2019“ warnten.

„Für anstehende Ärzte-Nachbesetzungen sind solche politischen Überfalls-Aktionen pures Gift. Nötige Investitionen in den Abbau von Wartezeiten, in die Verbesserung der Behandlungsqualität sowie im Bereich von Arztstellen-Nachbesetzungen werden nicht mehr zulässig sein“, fassten der oö. Ärztepräsident Peter Niedermoser und OÖGKK-Obmann Albert Maringer zusammen.

„Dieser völlig überraschende, mit niemandem besprochene Eingriff der Politik in die bisher partnerschaftliche Weiterentwicklung der Gesundheit bricht mit allen üblichen Vorgehensweisen. Verlierer sind die Patienten und jene, die im Gesundheitssystem täglich mit großem Einsatz für diese arbeiten“, ergänzte Niedermoser.

„Ich garantiere eine nahtlose Gesundheitsversorgung im Zuge der Sozialversicherungsreform“, meinte dazu Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) nach dem BR-Beschluss. Sie sehe einer allfälligen, von der SPÖ angekündigten Verfassungsklage „gelassen entgegen“.