Ausgabenbremse ist nicht für alle ein rotes Tuch

Während die Gebietskrankenkassen durch die Bank beklagen, dass es durch die von der Regierung beschlossene Ausgabenbremse negative Auswirkungen sowohl auf Bauprojekte als auch die Gesundheitsversorgung gebe, sieht man das bei anderen Versicherungsanstalten entspannter. Konkret erwarten die Pensionsversicherungsanstalt (PVA), die Sozialversicherungsanstalten der Selbstständigen (SVA) und der Bauern (SVB) sowie die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter (BVA) keine größeren Auswirkungen.

PVA-Generaldirektor Winfried Pinggera betonte, dass man ohnehin nicht vorgehabt habe, mehr Personal anzustellen als im Dienstpostenplan vorgesehen sei. Auch sonst gebe es mit Verträgen keine Probleme. Von den leitenden Funktionen wäre in der PVA nur sein eigener Vertrag ausgelaufen, und der sei jetzt per Gesetz bis Ende 2019 verlängert worden. Grundsätzlich werden Verträge zwar auf fünf Jahre befristet, dass seiner jetzt nur bis Ende nächsten Jahres laufe, sei für ihn aber kein Problem, betonte Pinggera. „Wenn man mich will, dann will man mich und wenn man mich nicht will, dann will man mich nicht“, machte sich der Generaldirektor keine Sorgen um seine persönliche Zukunft. Außerdem gehe es nur um die Funktion und nicht um das Dienstverhältnis.

„Keine Verschlechterungen für die Versicherten“

Auch Bauprojekte der PVA seien nicht betroffen, versicherte Pinggera. Einige Dinge seien in Planung, aber vor 2020 habe man keinen Baubeginn in Aussicht. Das gelte auch für die Generalsanierung der Zentrale der Pensionsversicherungsanstalt in Wien, auch hier könnten die Planungen weiterlaufen.

In der SVA hieß es auf Anfrage der APA, dass man weder personell noch baulich von der Ausgabenbremse betroffen sei. Derzeit seien weder personelle Nachbesetzungen noch neue Bauprojekte geplant. Die im Laufen befindliche Sanierung der Hauptstelle in der Wiedner Hauptstraße in Wien sowie der Landesstelle in der Steiermark seien vom Baustopp nicht betroffen.

„Keine großen Auswirkungen“ sieht man auch in der SVB. Mit Verträgen gebe es keine Probleme und auch nicht mit Bauprojekten, da man fast alle Gebäude miete. Einzig ein Mietvertrag sei zu verlängern, aber auch da erwarte man keine Schwierigkeiten, teilte der SVB-Sprecher mit.

Auch die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter (BVA) erwartet durch die von der Politik beschlossene Ausgabenbremse keine Probleme. „Derzeit gibt es keine akut davon betroffenen Projekte. Wir gehen nicht davon aus, dass es zu Verschlechterungen für unsere Versicherten kommt“, hieß es in einer Stellungnahme der BVA gegenüber der APA.