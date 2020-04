Ausgangsbeschränkungen in Ungarn verlängert

Die am Samstag ablaufenden Ausgangsbeschränkungen in Ungarn werden bis 3. Mai verlängert. Das gab Kanzleiminister Gergely Gulyas am Donnerstag bekannt. Die Ungarn dürfen nach wie vor ihre Wohnungen nur mit dem Ziel verlassen, zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen oder Gegenstände des täglichen Bedarfs zu kaufen. Erlaubt sind Spaziergänge im Freien bei Einhaltung des gebotenen Abstands.

In Lebensmittelgeschäften, Drogerien und Apotheken dürfen in der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr weiter nur Menschen über 65 Jahren einkaufen. Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung werden mit Geldstrafen geahndet. Am 43. Tag des Notstandes wurden in Ungarn 2.284 Infizierte und 239 Todesopfer registriert. 390 Personen galten als geheilt.