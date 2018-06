Ausgehuht – Aber Island trat erhobenen Hauptes die Heimreise an

Das letzte Huh ist gefallen: Mit dem 1:2 gegen Kroatien im letzten Gruppenspiel war das Aus in der Vorrunde für die tapferen Isländer besiegelt. Dennoch haben die Wikinger auch bei dieser Endrunde richtig Eindruck hinterlassen. Das letzte Huh ist gefallen: Mit dem 1:2 gegen Kroatien im letzten Gruppenspiel war das Aus in der Vorrunde für die tapferen Isländer besiegelt. Dennoch haben die Wikinger auch bei dieser Endrunde richtig Eindruck hinterlassen. Allen voran das 1:1 gegen Argentinien wird die mittlerweile reichhaltigen Fußball-Geschichtsbücher des kleinsten WM-Landes um eine Story dicker machen. Selbst bei der abschließenden Niederlage gegen die Kroaten hat gar nicht viel zur nächsten Sensation, dem Achtelfinaleinzug, gefehlt: Beim Stand von 1:1 fehlte nur ein Tor, um den argentinischen Sieg über Nigeria in die Bedeutungslosigkeit zu verdammen und Platz zwei entern. „Wir haben gezeigt, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Natürlich sind wir alle enttäuscht, aber ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Wir haben gezeigt, dass wir zurecht bei diesem Turnier dabei waren“, sagte Teamchef Heimir Hallgrimsson.

Ganz Island im WM-Fieber

Stimmt, wenngleich sich eines nicht verleugnen lässt: Sobald die Isländer gefordert waren, das Spiel zu machen und im Ballbesitz Lösungen zu finden, war es meist vorbei mit der Herrlichkeit. Die große Stärke lag, ähnlich wie bei der EM vor zwei Jahren, im Kollektiv, im bedingungslosen Zusammenhalt und im aufopferungsvollen wie taktisch disziplinierten Verteidigen. Dazu kamen freilich die unzähligen Huhs von den Rängen. Ganz Island war im WM-Fieber und stand hinter den Lieblingen auf dem grünen Rasen — egal, ob in Russland oder daheim beim Public Viewing. Dementsprechend würdig wird der Empfang für die Kicker ausfallen. „Ich weiß, dass das ganze Land stolz auf uns ist. Wir nehmen viele Erinnerungen mit und sind stolz, dass wir dabei waren“, sagte Augsburg-Legionär Alfred Finnbogason.

Umbruch steht bevor, Trainerzukunft offen

„Es war für uns alle in Island sehr inspirierend zu sehen, wie Sie Ihr Glaube an das Team und seinen möglichen Erfolg trotz aller Widrigkeiten so weit gebracht hat“, ließ Ministerpräsidentin Katrin Jakobsdottir der Mannschaft via Twitter ausrichten. Nun steht bei den Nordländern allerdings ein Umbruch bevor. Neun Spieler aus dem WM-Kader sind älter als 30 Jahre. Mit Kari Arnason und Olafur Ingi Skulason haben bereits zwei Spieler unmittelbar nach dem Kroatien-Match ihren Rücktritt bekanntgegeben. Weitere Akteure könnten folgen und auch die Zukunft von Trainer Hallgrimsson, dessen Vertrag ebenso ausläuft, wie jener von Assistent Helgi Kolvidsson, ist offen. „Wir nehmen uns zehn Tage, dann setzen wir uns in Ruhe zusammen und reden darüber, wie es weitergeht“, erklärte Hallgrimsson, der das Team 2013 gemeinsam mit Lars Lagerbäck übernommen und nach der EM 2016 alleine geführt hatte.

