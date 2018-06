Nenas ausgelassene 80er Party in Gmunden

Von Roland Korntner

„Wir sind sehr zufrieden, hatten Glück mit dem Wetter und alle drei Tage waren sehr gut gebucht.“ So fällt die Bilanz von Florian Werner von floro Veranstaltungen nach „Gmunden rockt 2018“ aus. Den krönenden Abschluss nach Revolverheld und Rea Garvey legte am Sonntag Nena auf die Bühne. Die deutsche Pop-Ikone ließ sich vor herrlicher Kulisse auf dem Rathausplatz nicht lumpen und sorgte mit einem zweistündigen Best-of-Programm für großartige Stimmung unter den geschätzten 3000 Besuchern.

„Nichts versäumt“ heißt die aktuelle Tour in Anlehnung an den Refrain aus ihrem allerersten Hit „Nur geträumt“. Wer am Sonntag nicht in Gmunden war, der hat freilich viele Hits und eine bestens aufgelegte Nena samt spielfreudiger Band versäumt.

Schon mit dem packenden Opener „Indianer“, spätestens aber dem dritten Song, „Nur geträumt“, hatte die ewig junge 58-Jährige ihr Publikum fest im Griff. Dieses nahm den Ausflug in die 1980er enthusiastisch auf. Damals erfolgreiche Singles wie „Rette mich“ oder „?“ gab’s dabei in voller Länge, Fanlieblinge wie „Tanz auf dem Vulkan“, „Haus der drei Sonnen“, „Satellitenstadt“ oder „Kleine Taschenlampe brenn“ in Medley-Versionen.

So ging’s von einem Höhepunkt zum nächsten. Ein ganz besonderer Moment dann, als Nena auf einer Mini-Bühne mitten im Publikum auftauchte und sich selbst mit „Berufsjugendlich“ aus 2015 aufs Korn nahm. Zurück auf der Hauptbühne, ging das Hit- Feuerwerk munter weiter. „Liebe ist“, „Wunder gescheh’n“, „Leuchtturm“ und natürlich die „Luftballons“. Wer hat, der hat!

Im Zugaben-Teil folgten dann unter anderem noch „Genau jetzt“ sowie „Oldschool“ (samt krachender Rap-Einlage) vom aktuellen Album und natürlich „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“. Weil, irgendwann geht auch die schönste Party zu Ende.

Aber: „Wir haben nur positives Feedback bekommen, ‚Gmunden rockt‘ wird es auch 2019 sicher geben“, versprach Flo Werner.