Die gewaltbereite rechtsextreme Szene in Deutschland ist laut Innenminister Horst Seehofer (CDU) weiter gewachsen. Ende 2018 habe es 24.100 Rechtsextremisten gegeben, sagte er am Donnerstag bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2018 in Berlin. Als gewaltorientiert würden 12.700 Personen registriert. „In Verbindung mit der hohen Waffenaffinität des rechtsextremistischen Spektrums sind die Zahlen ausgesprochen besorgniserregend.“ Es gebe eine hohe Gefährdungslage.

Seehofer lässt ein Verbot weiterer rechtsextremer Gruppen prüfen. Ob dazu die Identitäre Bewegung gehört, wollte er nicht sagen. Er zähle diese aber zu den „geistigen Brandstiftern“.

Angesichts des Mordes am Kasseler CDU-Politikers Walter Lübcke räumte Seehofer Mängel im Kampf gegen Rechtsextremismus ein. Bei dieser Aufgabe gebe es „sicher noch Verbesserungsbedarf“. Es habe zwar in den vergangenen Jahren Verbesserungen gegeben, „aber ich möchte jetzt nicht behaupten, dass alles Menschenmögliche getan wurde“.

Auch mehr Linksextreme

Auch die Zahl der Linksextremisten, die die Verfassungsschützer im Fokus haben, ist 2018 um knapp 8,5 Prozent auf 32.000 gestiegen. Die Zahl linksextremer Gewalttaten ging aber von 1648 auf 1010 Delikte zurück, während sie im rechtsextremen Bereich um 3,2 Prozent auf 1088 stieg.

Die Bedrohung durch Islamisten ist laut deutschem Verfassungsschutz „anhaltend hoch“.

Im Zusammenhang mit dem Lübcke-Mord wurden unterdessen zwei Männer festgenommen, über die sich der mutmaßliche Täter Stephan E. die Tatwaffe besorgt haben soll. Ihnen wird Beihilfe zum Mord vorgeworfen, wie die Bundesanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Anhaltspunkte für ein rechtsterroristisches Netzwerk gibt es demnach weiter nicht. Die beiden Männer sollen aber die rechtsextreme Gesinnung von E. gekannt haben. Die Bundesanwaltschaft hat aber „keine greifbaren Hinweise“ dafür, dass sie von den Anschlagsplänen gewusst hätten.