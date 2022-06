Ausgezeichnete Landespolitiker a. D.

LH Thomas Stelzer hat am Dienstagabend das Große Ehrenzeichen des Landes an den ehemaligen Landtagspräsidenten Viktor Sigl sowie das Goldene Ehrenzeichen an die ehemaligen Landtagsabgeordneten Gabriele Lackner-Strauss und Martina Pühringer überreicht.

„Alle drei haben in ihrem politischen Wirken immer die Anliegen und Ideen, die Bedürfnisse und Sorgen der Menschen vor Ort in den Regionen sowie in ganz Oberösterreich in den Mittelpunkt ihrer Arbeit gestellt. Und das ist auch der richtige Weg: Nur wer die Augen und Ohren, vor allem aber auch das Herz ganz nahe bei den Menschen hat, für die er kraft seines Amtes Verantwortung trägt, nur der kann gute Arbeit leisten und etwas im Land bewegen“, begründet Stelzer die Auszeichnung.