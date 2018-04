„Ausländer raus“ auf israelisch

Noch ehe in Deutschland und Italien eine Diskussion über die Umsiedelung afrikanischer Migranten aus Israel beginnen konnte, hat sich ein von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu mit dem UNO-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) ausgehandeltes Abkommen in Luft aufgelöst: Nur 24 Stunden, nachdem Netanyahu die Einigung zur Umsiedelung von 16.000 Afrikanern verkündet hatte, erklärte er sie am Dienstag für gegenstandslos. Israel werde sich aber weiter darum bemühen, die „Eindringlinge“ aus dem Land zu bekommen, teilte Netanyahu mit. Grund für den Schwenk ist eine „Ausländer raus“-Bewegung, die sich in Israel gegen 40.000 im Land gestrandete Sudanesen und Eritreer formiert hat. Mit den 16.000, die dem UNHCR-Abkommen zufolge nach Kanada, Deutschland Italien und andere Länder umgesiedelt werden sollten, wäre Israel also nicht einmal die Hälfte dieser Migranten losgeworden. 16.000 sollten zumindest vorerst im Land bleiben dürfen, das Schicksal der restlichen 8000 blieb ungeklärt. Vor allem in einem Bezirk von Tel Aviv, wo sich viele Afrikaner niedergelassen haben, regte sich Widerstand der Bevölkerung. Es kam zu Demonstrationen gegen die Afrikaner. Gestern traf Netanyahu Bürgervertreter — und distanzierte sich hinterher von dem Abkommen mit dem UNHCR.

Aber selbst wenn dieses gehalten hätte, wäre dessen Umsetzung fraglich gewesen. Denn in den möglichen Zielländern hatte das UNHCR noch gar nicht angefragt, ob es überhaupt eine Bereitschaft zur Aufnahme von Afrikanern aus Israel gibt.