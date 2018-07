Auslandseinsatz mit Tiefgang

LINZ – Den Aufbruch ins Unbekannte wagen 15 junge Erwachsene – darunter fünf Oberösterreicher –, die ihren Freiwilligendienst im Ausland antreten. Mit einem stimmungsvollen Fest im Beisein ihrer Familien und Freunde wurden sie in ihr Volontariat entsandt und zudem von Bundespräsident Alexander Van der Bellen offiziell verabschiedet. Die Freiwilligen werden in Kinder- und Jugendsozialprojekten der Salesianer Don Boscos in Afrika, Asien oder Lateinamerika tätig sein. Sie widmen ein Jahr ihres Lebens dem Wohl benachteiligter Kinder und Jugendlichen und engagieren sich als Nachhilfelehrer, Fußballtrainer, Freizeitpädagogen oder Mutmacher. Dabei erleben sie auch, wie bereichernd der interkulturelle Austausch für die Teilnehmer selbst sein kann. Ermöglicht wird der Einsatz durch den Verein „Volontariat bewegt“ – eine Initiative von „Jugend Eine Welt“ und den Salesianern Don Boscos.

Engagierte junge Oberösterreicher

Unter den Oberösterreichern ist Leon Ruckser (18) aus Leonding. Er wird sein Zivildienst nach Kolumbien führen. Sein Ziel für seine Arbeit dort: „Für die Kinder und Jugendlichen da sein.“ Severin Falkinger (30) aus Putzleinsdorf bringt als Leiter eines Jugendzentrums schon viel Erfahrung mit, er will sich um ein Jugendzentrum in Malawi kümmern. Fatima Kress (19) aus Ried/I. bricht im August nach Ecuador auf. Sie will dabei „nicht nur sich selbst, sondern auch eine andere Kultur besser kennen lernen, um so ihren Blick auf die Welt zu erweitern“. Bernhard Raffetseder (19) aus Grünburg wird seinen Zivildienst in Ghana leisten. „Ein Jahr geben, um Kindern und Jugendlichen zu helfen, die nicht so privilegiert sind wie ich“, lautet die Motivation von Lucia Jungk (18) aus Ohlsdorf, die es nach Indien zieht.