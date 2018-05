Auslandstürken sollen Euro in Lira wechseln

Der massive Kursverfall der türkischen Lira – seit Jahresbeginn gab die Staatswährung gegenüber dem Dollar und dem Euro um mehr als 20 Prozent nach – lässt nun Präsident Recep Tayyip Erdogan zu unkonventionellen Mitteln greifen. Er rief am Wochenende die Auslandstürken auf, ihre Dollar- und Euro-Ersparnisse in Lira umzutauschen. „Meine Brüder, die Dollar oder Euro unter ihren Kopfkissen haben, geht und legt euer Geld in Lira an. Wir werden zusammen diesen Komplott vereiteln“, so der Aufruf Erdogans bei einer Wahlkundgebung in der osttürkischen Stadt Erzurum.

Lira auf Talfahrt

Der Lira-Kurs ist bereits seit Monaten auf Talfahrt und hat den Weg nach unten vergangene Woche noch einmal beschleunigt. Besonders dramatisch stürzte die Währung am vergangenen Mittwoch ab. Woraufhin die Zentralbank in einer Krisensitzung eine Anhebung des Leitzins beschloss, um die Währung zu stützen. Die Lira gab aber schon Tags darauf schon wieder nach. Nun sollen es also die Auslandstürken für Erdogan richten, der hinter dem Kursverfall eine Verschwörung wittert.

Finanzkräfte sind schuld

Der Präsident sieht hinter dem Absturz der Lira und der hohen Inflation von mehr als zehn Prozent eine Kampagne heimischer und ausländischer Finanzkräfte, die die türkische Wirtschaft destabilisieren wollten und seine Abwahl befürworteten. Bei seiner Wahlkampfrede drohte er, der Finanzsektor würde einen hohen Preis bezahlen, wenn dieser Teil der Manipulation der Märkte würde.

Bei vielen Erdogan-Wählern ist der wirtschaftliche Aufschwung der Türkei in den vergangenen Jahren ein wichtiger Wahlgrund. Die jetzigen Turbulenzen und der schwächelnde Tourismus kommen vor den Parlaments- und Präsidentenwahlen am 24. Juni also für Erdogan zur Unzeit. Der niedrige Lira-Kurs könnte aber zumindest den Tourismus wieder enkurbeln – gestern war ein Euro rund 5,5 Lira wert.