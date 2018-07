Auslosung bescherte Linzer Damen Duelle mit bekannten Gesichtern

Großes Wiedersehen in der Damen-Champions League. Linz AG Froschberg trifft auf Lissabon (POR) und TT Saint-Quentinole (FRA), dem neuen Klub von Zhang Mo. Die Kanadierin war in der Vorsaison noch mit Linz in der Königsklasse im Einsatz. CL-Debütant LZ Froschberg bekommt es in Gruppe D neben Tarnobrzeg (POL) mit Hodonin zu tun. Auch bei den Tschechinnen spielt mit Iveta Vacenovska eine Spielerin mit Linz-Vergangenheit. „Wir haben mit beiden Teams Chancen aufs Viertelfinal“, ist Robert Renner überzeugt. Die Top zwei steigen auf.

Bei den Herren erwischte die SPG Walter Wels eine echte Hammergruppe. Die Messestädter, denen ein großer Umbruch bevorsteht (nur Plattner bleibt), treffen auf Jekaterinburg (RUS) sowie die Meister aus Polen (Dzialdowo) und Frankreich (La Romagne).

t.h.