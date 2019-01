Ausnahmezustand dank Super Bowl

Von Andy Hörhager

In Atlanta, Georgia, sind Staus keine Seltenheit. Anders als rund um Linz jedoch wenig verwunderlich, leben doch in der Metroregion knapp fünfeinhalb Millionen Einwohner, die Fahrt zum Arbeitsplatz kann da schon einmal zwei kurze Stündchen dauern, wie mir gute Bekannte mehrfach versicherten.

Am Wochenende wird dieses Szenario allerdings deutlich verschärft sein. So erwartet etwa der Flughafen Atlanta Hartsfield-Jackson, der Airport mit dem weltgrößten Passagieraufkommen, rund um den Super-Bowl-Sonntag täglich bis zu 50.000 Fluggäste zusätzlich. Diese wollen natürlich per Leihwagen oder Taxi ins Hotel, ins Stadion oder zu Freunden, prekär.

Zum Vergleich, am Linzer Flughafen waren im gesamten Vorjahr knapp 466.000 Passagiere gelandet, ein derartiges Aufkommen wickelt Atlanta in nicht einmal zwei Tagen ab (2017 gut 103 Millionen Fluggäste, Anm.).

Der mittlerweile beigelegte „Shutdown“ der Regierung sorgt auch in Atlanta für Unruhe, zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen im Vorfeld mussten aus Kostengründen gestrichen werden.

Avocados knapp

Sorgen bereitet den NFL-Fans auch der südliche Nachbar Mexiko. Im Land des wichtigsten Avocado-Exporteurs verursachte eine Benzinknappheit für Ernteausfälle, eine Tragödie zeichnete sich ab. In den gesamten USA werden am Super-Bowl-Sunday mehr als 36.000 Tonnen Avocados verzehrt, als „gesunder“ Dip für Tortilla-Chips als Umrahmung der TV-Übertragung.

Traditionell nutzen Konzerne die Strahlkraft der NFL, um ihre neusten Produkte zu bewerben. In diesem Jahr überträgt TV-Gigant CBS, 30 Sekunden Werbung beim Super Bowl kosten mehr als fünf Millionen Dollar.

Zu den Hauptabnehmern der Werbezeiten zählen naturgemäß Weltkonzerne, heuer lassen Amazon oder die Getränkemarken Budweiser und Pepsi die Fans schmunzeln.