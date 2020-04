Ausreise von Flüchtlingskindern nach Luxemburg am 15. April

Die Ausreise der ersten zwölf minderjährigen Flüchtlinge aus Griechenland in ein anderes EU-Land wird am 15. April stattfinden. Es sollen neun Kinder aus dem größten Flüchtlingslager Europas, Moria auf der Insel Lesbos, sein, zwei Kinder von der Insel Chios und ein Kind von der Insel Samos nach Luxemburg fliegen, wie die Regierung in Athen am Donnerstag mitteilte.

Die zwölf Kinder sollen zunächst nach Athen kommen und dann von dort nach Luxemburg fliegen. Danach sollen weitere 50 Kinder nach Deutschland gebracht werden. “Diese Kinder werden nach jetziger Planung am Freitag, dem 17. April, nach Deutschland fliegen”, sagte der stellvertretende griechische Migrationsminister Giorgos Koumoutsakos.

Der Plan sieht vor, dass rund 1.600 Minderjährige in andere EU-Staaten gebracht werden sollen. Das Verfahren wird aber nach Schätzung des stellvertretenden Migrationsministers länger als bisher erhofft dauern. Die Regierungspartei ÖVP hat die Aufnahme von Flüchtlingen, auch von minderjährigen Unbegleiteten, bisher ausgeschlossen.

Unterdessen stellt Österreich Griechenland 180 Container zur Unterbringungen von Geflüchteten sowie deren Gesundheitsversorgung zur Verfügung. Der stellvertretende griechische Migrationsminister George Koumoutsakos habe ein dementsprechendes Hilfsansuchen an die Bundesregierung gestellt, wie das Innenministerium mitteilte. Der Verleih der Spezialcontainer soll auch dabei helfen, die “besonderen Herausforderungen” der Corona-Krise zu bewältigen, sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP).