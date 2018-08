Außenministerin Kneissl heiratet am 18. August

Entgegen ursprünglichen Berichten wird Außenministerin Karin Kneissl am 18. August 2018 nicht auf Schloss Gamlitz heiraten. In der beliebten Heirats-Location in den südsteirischen Weinbergen sind für diesen Termin acht Eheschließungen angesetzt, laut Medienberichten hätte aber für die Kneissl-Hochzeit eine andere Trauung zeitlich verlegt werden sollen. Man wolle aber keine Sonderstellung bei einer privaten Feier und habe daher die Trauung an einen anderen Ort in der Steiermark verlegt, so Kneissl in einer Aussendung. Sie heiratet den steirischen Unternehmer Wolfgang Meilinger.