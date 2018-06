Austria holte ablösefrei Defensivspieler Thomas Ebner

Die Wiener Austria bastelt weiter am künftigen Kader. Am Freitag vermeldete der Tabellen-Siebente der abgelaufenen Fußball-Meisterschaft die Verpflichtung von Thomas Ebner. Der vielseitig einsetzbare Defensivspieler kommt ablösefrei und unterschrieb einen Vertrag bis 2021. Zuletzt spielte der 26-jährige Ebner für die Admira, mit der er heuer den Sprung in die Europa-League-Qualifikation schaffte.

„Die Art und Weise, wie er den Fußball lebt, ist wichtig für unsere Mannschaft – er hat ein Riesenherz, ist eine Kämpfernatur und will immer gewinnen“, betonte Sportdirektor Franz Wohlfahrt in einer Club-Aussendung. Ebner sei bereits vor zwei Jahren auf dem Wunschzettel der Wiener gestanden. Damals habe es mit einem Transfer aber nicht geklappt.

Ebner kann beide Positionen als Außenverteidiger einnehmen, spielte auch schon im defensiven Mittelfeld. Für Austria-Trainer Thomas Letsch zeichnet ihn seine „extreme taktische Flexibilität“ aus. Der aus dem Admira-Nachwuchs stammende Niederösterreicher bestritt fast 200 Pflichtspiele für die Maria Enzersdorfer. Sein Vertrag lief mit Saisonende aus. Ebner sprach von einem „großen Schritt“ in seiner Karriere. Die Admira verliert nach Maximilian Sax (Austria), Markus Lackner (Sturm), Markus Wostry (LASK) indes ihre nächste Stammkraft.