Austria will mit Sieg beim WAC Negativmarke abwenden

Die Wiener Austria will zumindest einen Negativrekord abwenden. Platz acht wäre historischer Tiefstand in der Bundesliga-Geschichte. Umso wichtiger ist ein Sieg beim WAC am Samstag (18.30). Eröffnet wird die 34. und damit drittletzte Runde mit der Partie Sturm Graz gegen den LASK (16.00), die Admira empfängt Mattersburg und Altach den SKN St. Pölten (beide 18.30).

Rang sieben stand für die Wiener Austria bereits dreimal mit Saisonende zu Buche, zuletzt vor drei Jahren. Thomas Letsch sehnte vor dem Antreten in der Lavanttal-Arena ein Erfolgserlebnis herbei. Altach liegt nur noch drei Zähler hinter den Violetten. Für Letsch geht es auch um einen langfristigen Vertrag.

Sturm Graz darf den umjubelten Cup-Triumph nicht zu lange auskosten. Nach dem Finalerfolg von Klagenfurt gegen Meister Salzburg wartet drei Tage später mit dem Heimspiel gegen den LASK am Samstag (16.00 Uhr) der nächste harte Brocken. Die Linzer haben die Europacup-Teilnahme bereits unter Dach und Fach gebracht und dürfen sich sogar noch Hoffnungen auf den zweiten Platz machen.

Die Admira steht nach einem Jahr Pause wieder vor internationalen Auftritten. Bleiben die Südstädter im Heimspiel gegen Mattersburg ungeschlagen, darf Trainer Ernst Baumeister der Europa-League-Qualifikation entgegen blicken. Für die Burgenländer ist es ein Spiel der letzten Chance. Der Sprung auf Rang fünf scheint unabhängig vom Resultat in Maria Enzersdorf schwer vorstellbar.

Der SCR Altach geht zuversichtlich ins Saisonfinish. Mit dem Auswärtssieg in der Vorwoche beim SV Mattersburg wuchs das Selbstvertrauen bei den Vorarlbergern, die nun am Samstag im Heimspiel gegen Schlusslicht SKN St. Pölten nachlegen können und noch mit Endrang sieben spekulieren dürfen, wenn die Wiener Austria weiter Federn lässt.